Capturan a exrepresentante de la Junta Comunal de El Coco por presunto peculado

Un exrepresentante de la Junta Comunal de El Coco, en La Chorrera, y dos extesoreros fueron capturados por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta vinculación con un caso de peculado que habría causado una lesión patrimonial al Estado de aproximadamente B/.181,661.51, informó el Ministerio Público.

Las investigaciones se relacionan con presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y el Programa de Interés Social (PDIS) durante el período 2019-2024.

Auditorías de la Contraloría detectaron la falta de documentación que sustentara el uso de 471 cheques, entre ambos programas.

Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) en las provincias de Panamá Oeste y Chiriquí.

Los aprehendidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para las audiencias correspondientes.