Capturan a exrepresentante y un extesorero en la provincia de Colón

Este martes 13 fueron aprehendidos un exrepresentante de corregimiento y un extesorero en la provincia de Colón, por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, específicamente en la modalidad de peculado agravado.Según información extraoficial se trata del exrepresentante de Cristóbal, Edgar Góndola.

De la Procuraduría General de la Nación, informaron que las capturas se dieron por personal de la Fiscalía Anticorrupción, a través de la operación Comunidad 2.6.

Ambas personas son requeridas luego de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, en el que se habría determinado irregularidades en fondos transferidos a la Junta Comunal de Cristóbal, causando una afectación económica al Estado por B/.339,729.64, detallaron las autoridades.

Dicho uso indebido del fondo público respondería al programa de descentralización y PDIS.

Las personas aprehendidas serán llevadas ante el Juez de Garantías para las audiencias correspondientes.