Capturan a segundo sospechoso de robo en restaurante de Changuinola

En el distrito de Almirante fue capturado un segundo presunto implicado en un hecho de robo a mano armada, ocurrido el domingo, 25 de enero, del presente año, en la provincia de Bocas del Toro, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, este hecho se registró en el restaurante La Plaza, ubicado en el corregimiento El Empalme, distrito de Changuinola, cuando dos sujetos con arma de fuego ingresaron al lugar despojando a los dependientes y clientes de sus pertenencias.

El aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para su debido trámite.