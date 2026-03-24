Capturan a sospechoso de explotación sexual de menores y adultas

Este martes 24 de marzo fue capturado un hombre de 28 años, quien presuntamente se dedicaba a reclutar menores de edad y mujeres adultas, las cuales promocionaba mediante catálogos en páginas de internet y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, informaron de la Policía Nacional (PN).

La acción se desarrolló como parte de la operación “Manos Protectoras”, en el marco de una investigación adelantada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión del delito de trata de personas.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso obtenía pagos a través de transacciones bancarias, producto de la explotación sexual de las víctimas.

Durante la diligencia, las autoridades lograron incautar diversos equipos tecnológicos, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes como parte del proceso investigativo.