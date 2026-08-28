Capturan a sospechoso por doble homicidio en barriada Viñedo

Una persona fue aprehendida por la Policía Nacional por su presunta vinculación con un ataque ocurrido la noche del jueves 27 de agosto en la barriada Viñedo, donde dos hombres murieron y una mujer resultó herida.

De acuerdo con la información policial, el hecho es investigado como un delito contra la vida y la integridad personal, en las modalidades de homicidio y tentativa de homicidio.

Tras el ataque, unidades motorizadas y equipos operativos establecieron puntos de control en el área para ubicar a los responsables. Durante el despliegue fue localizado el vehículo que presuntamente habría sido utilizado en el hecho y se aprehendió a uno de los sospechosos.