Capturan a un exrepresentante y dos extesoreros por manejo irregular de fondos en juntas comunales

Este jueves 26 de marzo fueron aprehendidas cinco personas presuntamente vinculadas al delito de peculado. Entre los capturados se encuentran un exrepresentante de corregimiento, dos extesoreros de juntas comunales y dos propietarios de comercios.

Las detenciones se dieron en la operación “Verades”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, mediante diligencias de allanamiento en cuatro puntos ubicados en los distritos de Santiago y Soná.

A estas personas se les investiga por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización durante el período 2019–2024.

Las investigaciones guardan relación con hechos registrados en la Junta Comunal de Gatuncito, donde se determinó una posible afectación económica al Estado por la suma de B/.165,708.59, así como en la Junta Comunal de Calidonia, en el distrito de Soná, con un perjuicio económico estimado en B/.167,984.15.

Durante las diligencias se logró la incautación de un equipo celular y libretas de recibos de locales comerciales que serán sometidos a análisis como parte de los elementos de convicción dentro de la investigación, informaron las autoridades.