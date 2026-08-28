Capturan a un menor tras asalto a supermercado al que llegaron a caballo

La Policía Nacional (PN) informó que un menor de edad fue aprehendido por su presunta vinculación con un robo a mano armada ocurrido en un supermercado de Río Hato, Coclé, en el que los delincuentes llegaron montados a caballo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos ingresaron al comercio sobre un equino y con arma en mano, presuntamente cometieron el asalto.

La subcomisionada María Gutiérrez informó que los demás posibles involucrados ya fueron identificados y que continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.