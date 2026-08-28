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Capturan a un menor tras asalto a supermercado al que llegaron a caballo

Capturan a un menor tras asalto a supermercado al que llegaron a caballo
ML | Capturas de pantalla del momento del robo.
Redacción Web
28 de agosto de 2026

La Policía Nacional (PN) informó que un menor de edad fue aprehendido por su presunta vinculación con un robo a mano armada ocurrido en un supermercado de Río Hato, Coclé, en el que los delincuentes llegaron montados a caballo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos ingresaron al comercio sobre un equino y con arma en mano, presuntamente cometieron el asalto.

La subcomisionada María Gutiérrez informó que los demás posibles involucrados ya fueron identificados y que continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.

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