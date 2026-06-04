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Capturan a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría

Capturan a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría
ML | Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría.
Redacción Web
04 de junio de 2026

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió este jueves, 4 de junio, a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría General de la República durante la administración de Gerardo Solís, confirmaron fuentes del Ministerio Público (MP).

Según el reporte preliminar, la diligencia se realizó como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado vinculada al denominado caso de la “contraloría paralela”.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar la posible comisión de delitos relacionados con el manejo de fondos públicos.

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