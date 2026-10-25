Cáritas Panamá reporta 3,390 viviendas afectadas por el sismo y refuerza la ayuda humanitaria

Un total de 3,390 viviendas afectadas por el sismo del 9 de octubre contabiliza la Pastoral Social Cáritas Panamá, según un reporte de emergencia con información recopilada hasta el 13 de octubre de 2026.

El informe detalla que la Diócesis de Chitré, que comprende Herrera y Los Santos, registra 2,111 viviendas afectadas, de las cuales 727 presentan pérdida total. En Penonomé, provincia de Coclé, se reportan 1,052 viviendas afectadas, mientras que en Santiago, Veraguas, se contabilizan 614.

En cuanto a la atención de los damnificados, el reporte señala la habilitación de 28 albergues en Tonosí y Mariato, donde se encuentran 2,688 personas.

Cáritas Panamá también informó que, hasta la fecha del reporte, se habían entregado 25,213 artículos en donaciones para las diócesis y comunidades atendidas.

La organización destacó el trabajo conjunto de las comunidades eclesiales, los voluntarios y las organizaciones aliadas para identificar las necesidades prioritarias y canalizar la asistencia hacia las familias afectadas.