Cataratón en Chiriquí beneficia a 428 pacientes con cirugías oftalmológicas

Alrededor de 428 pacientes fueron beneficiados durante el Cataratón realizado en la provincia de Chiriquí, considerada la jornada quirúrgica de oftalmología más grande realizada en Panamá.

Durante la clausura de la actividad, el subdirector general de la Caja de Seguro Social, Rogelio Gordón, anunció que las operaciones oftalmológicas en la provincia continuarán, gracias a la habilitación de quirófanos y la asignación de personal especializado en la nueva Policlínica Especializada Dr. Rodrigo Hidalgo González.

La jornada incluyó cirugías de catarata, pterigión y procedimientos de cirugía plástica ocular, y benefició a pacientes provenientes de Bocas del Toro, Veraguas, Panamá y de distintos distritos de Chiriquí, tanto asegurados como no asegurados.

El Cataratón se realizó mediante el trabajo conjunto del Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social, la Embajada de Estados Unidos en Panamá y la iniciativa Juntos por la Salud del Comando Sur de Estados Unidos.