Celebran adhesión de Santiago a la gesta separatista de Panamá

En Veraguas, este 9 de noviembre se celebra la adhesión de Santiago a la Gesta Separatista de Panamá de Colombia.

Los actos iniciaron muy temprano con las dianas en el distrito, luego se realizó una eucaristía en la catedral Santiago Apóstol, seguida de la sesión del concejo municipal.

El desfile salió de la Avenida Santacoloma hacia la Avenida principal, en el que participaron autoridades locales, atletas destacados, miembros de las entidades de seguridad pública, los Bomberos y distintas delegaciones de colegios, acompañadas de las bandas musicales.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, acompañó a la gobernadora de la provincia de Veraguas, Hidelmarta Riera.