Centros de acopio en la capital se activan para apoyar a damnificados por el sismo

El Parque Recreativo Omar, el edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, el edificio de la Defensoría del Pueblo y la sede de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), entre otros puntos de la ciudad capital, se han convertido en centros de acopio para recibir insumos de primera necesidad destinados a los residentes de las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos, afectados por el reciente sismo.

Maricel Cohen de Mulino, primera dama de la República y quien lidera el centro de acopio del Parque Recreativo Omar, informó que “continuamos recibiendo donaciones, en horario de 9:00 a.m., a 6:00 p.m. Entre los artículos prioritarios figuran agua embotellada, alimentos secos, utensilios de cocina, colchonetas, carpas, pañales para niños y adultos, y productos de aseo personal”.

Por su parte, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, quien encabeza el centro de acopio del edificio Hatillo, destacó que “este esfuerzo colectivo fue posible gracias a quienes donaron, clasificaron, transportaron y entregaron la ayuda, demostrando que la solidaridad de un país se fortalece en tiempos de dificultad para ayudar a quienes más lo necesitan”.

En las provincias también hay centros de acopio, como el caso de Chiriquí, donde la sede de la Gobernación y la alcaldía del distrito habilitaron sus instalaciones para recibir enseres de primera necesidad, Igualmente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Veraguas y el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández en Los Santos.