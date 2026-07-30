Chiriquí y Los Santos lideran los casos de hurto pecuario en el país

Los casos de hurto pecuario continúan en aumento en el país y siguen preocupando al sector ganadero. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero y junio de 2026 se han registrado 456 denuncias, siendo Chiriquí, con 99 casos, y Los Santos, con 76, las provincias que encabezan la lista. También figuran entre las más afectadas Veraguas, Herrera y Coclé.

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, en Chiriquí, Virgilio Martínez, manifestó que “se necesita que las autoridades competentes estén más vigilantes al sector, ya que no solo se está dando el problema del hurto pecuario; ahora los propios productores y ganaderos nos hemos convertido en blanco de la delincuencia, poniendo en riesgo nuestras vidas”.

En la provincia de Los Santos, las autoridades mantienen acciones para hacer frente a este delito. El subcomisionado Jorge Villarreal, jefe de la Séptima Zona Policial, explicó que, en coordinación con autoridades gubernamentales, municipales, estamentos de seguridad y dirigentes del sector ganadero se busca fortalecer los mecanismos de control sobre el traslado de animales y coordinar estrategias para combatir el hurto pecuario.

Además del robo de ganado, los productores también enfrentan el hurto agropecuario e hidrobiológico. Según el Ministerio Público, en lo que va de 2026 se han contabilizado 35 casos, siendo abril el mes con la mayor cantidad de denuncias.