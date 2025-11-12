Nacionales

Cierran temporalmente el Centro de Salud de Tocumen

ML | Afectaciones en el Centro de Salud de Tocumen.
Redacción Web
12 de noviembre de 2025

Este miércoles, 12 de noviembre, en el Centro de Salud de Tocumen no se brindarán los servicios y atenciones en su horario regular, informaron del Ministerio de Salud (MINSA).

Explicaron, en un comunicado, que “la medida obedece a que ayer, martes la instalación se vio afectada por una inundación de las aguas de la canal frente al centro por las constantes lluvias, lo cual impide el buen funcionamiento y servicios de salud”.

Recomendaron a los usuarios que, de requerir atención médica, acuda a otra instalación más cercana hasta que culminen los trabajos de limpieza.

