Ciudad de la Salud realiza cirugías ginecológicas de alta precisión

“Tenemos todo para operar a nuestras pacientes, les estamos dando lo mejor”, así lo manifestó el Dr. Alberto De Abate, ginecólogo de Ciudad de la Salud, al practicarle una laparoscopia (cirugía de alta precisión y menos invasiva) a una paciente de 22 años que presentó quistes en los dos ovarios.

“Al retirarle los quistes a la paciente, se disminuyen los síntomas de dolor. Lo más importante es que, a futuro, cuando le interese ser madre pueda lograrlo, por eso realizamos estos procedimientos con prontitud, para evitar la afectación de la función ovárica”, resaltó el Dr. De Abate.

La paciente Ana Barría destacó: “la atención ha sido bastante buena, no he tenido queja. El Dr. De Abate me ha atendido muy bien, amable y atento. Todo muy bien con el personal, ha sido un proceso bastante rápido, me explicaron que la cirugía es de pronta recuperación y en 24 horas estaré en casa”.

Mencionó que antes de la cirugía el periodo se le presentaba con mucho cólico, dolores intensos prolongados, náuseas. “Me diagnosticaron primero el del lado derecho, la doctora me dijo que lo presentaba desde que nací y con estudios avanzados me detectaron el quiste en el ovario izquierdo”, dijo.

Por su parte, el ginecólogo José Luis Oviedo explicó que a través de la Unidad de Ginecología y la Unidad de Reproducción de Ciudad de la Salud se busca brindar apoyo a la mujer, porque los quistes son bastante comunes. Pero los teratomas tienen unos componentes y orígenes diferentes; algunos hasta cáncer maligno, y no son tan comunes, pero generalmente ocurren en pacientes jóvenes.

En el reporte oficial se precisó que “es muy importante que la mujer, desde que inicia su vida sexual, acuda al ginecólogo, al menos una vez al año, para hacer sus evaluaciones rutinarias, ultrasonidos, citología cervical, Papanicolaou y determinar si todo está bien o si la paciente tiene algún factor de riesgo”.

Oviedo recomienda a las pacientes jóvenes que, al presentar distención abdominal, con sensación de peso, de llenado, dolor pélvico, aumento del perímetro abdominal, presión para orinar por presión en la vejiga, se debe acudir al ginecólogo para determinar mediante estudios, si se trata de una masa anexial y de qué tipo.