“Ciudad de los árboles habladores” gana concurso de Eco Cuento de la Alcaldía de Panamá

Vianeylie Rodríguez del 4° de la Escuela Bilingüe Federico Escobar, resultó ganadora del primer puesto del Eco Concurso convocado por el Departamento de Educación Ambiental de la Alcaldía de Panamá, con la obra titulado, “Ciudad de los árboles habladores”.

“Podemos ayudar a que el mundo esté más limpio”, dijo la cuentista, que narra cómo un árbol sobreviviente a una devastación le pide ayuda, y junto sus amigos recogen la basura que lo agobia y usan el espacio limpio para plantar un bosque.

Con una historia de fraternidad, el segundo lugar correspondió a Sofía Isabel Koo Fung del Colegio La Salle con “Los amigos de Guayo”, y el tercer puesto a José Luis Cavalli estudiante del 4° de la Escuela Bilingüe Federico Escobar con “Salvemos nuestro hogar”, una historia de lucha y resiliencia.

La coordinadora del certamen, Janice Chen, jefa de Educación Ambiental, indicó que durante las giras por escuelas oficiales y particulares con el programa ‘Reciclando con Guayo’ promovieron entre los estudiantes el interés por construir sus propios relatos.

Entre mensajes de reciclaje, protección ambiental y ecología, recibieron de estudiantes de 4°, 5° y 6° grado motivadores escritos que reflejaran a temprana edad su compromiso con un futuro sano y sostenible, que lo hizo merecedores de Menciones Honoríficas.