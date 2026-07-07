$!Clave liderazgo femenino en la Universidad de Panamá

La elección de siete mujeres como decanas y tres como directoras de centros regionales en las elecciones de la Universidad de Panamá, realizadas el pasado 1 de julio, marca un nuevo avance en la participación femenina. Así lo manifestaron representantes de organizaciones de mujeres, quienes a la vez consideran que este resultado fortalece el liderazgo académico y abre oportunidades para impulsar una educación con un mayor enfoque humanístico e inclusivo.

Dalila Mosquera, miembro del Foro Nacional de Mujeres en Partidos Políticos, afirmó que: “La mujer es más sensible y, de alguna manera, tiene mayor vocación de servicio con respecto a los temas sociales y educativos. Además, tiene la capacidad de desarrollar con mayor énfasis el componente humanístico”. Igualmente, Mosquera detalló que “entre más mujeres ocupen puestos de toma de decisiones, principalmente en la Universidad de Panamá, la educación puede fortalecerse con mayor efectividad a mediano y largo plazo”.

Por su parte, Elia de Tulipano, integrante de la Red de Mujeres Políticas, destacó: “Tenemos la capacidad de dirigir todos los ámbitos de la educación, y el hecho de que algunas hayan resultado electas en estos nuevos comicios de la UP es positivo para desempeñar una gestión eficaz en el desarrollo de esta institución”.

Desde el ámbito académico, el catedrático de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, Franklin De Gracia, resaltó que “las docentes universitarias han sido y son pilares fundamentales en la guía del desarrollo del conocimiento, la formación de valores y el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes”. Añadió que la dedicación y el compromiso de las académicas han permitido formar generaciones de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo del país.