Coalición por la Aviación resalta al Aeropuerto de Albrook por traslado de pacientes

Representantes de la Coalición por la Aviación Nacional informaron que participaron en una reunión con diputados de la Asamblea Nacional con el propósito de abordar la importancia del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, como una infraestructura estratégica para el país, especialmente en la atención y traslado de pacientes que requieren atención médica urgente hacia la ciudad capital.

Durante el encuentro, los participantes destacaron que este aeropuerto cumple un papel esencial en la salvación de vidas, al facilitar el traslado aéreo de pacientes desde distintas regiones del país, incluidas zonas de difícil acceso, hacia hospitales de referencia como el Santo Tomás, el Hospital del Niño y el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social.

De acuerdo con los datos presentados, cada día aterrizan en Albrook vuelos que transportan personas en situación crítica, entre ellos pacientes con heridas graves, enfermedades crónicas, mujeres embarazadas con complicaciones, víctimas de mordeduras de serpiente o accidentes de tránsito, entre otros casos que requieren atención médica inmediata.

El vocero de la Coalición, Jaime Fábrega, advirtió que “trasladar el aeropuerto a una zona más alejada de los centros médicos podría poner en riesgo la vida de cientos de panameños. Además, señaló que una medida de este tipo afectaría las operaciones humanitarias, el transporte de mercancías esenciales y la conectividad interna del país”.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA) y presidente de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional, indicó que “estos encuentros se mantendrán con el fin de buscar soluciones que beneficien a las mayorías y garanticen el funcionamiento eficiente de infraestructuras esenciales para Panamá”.

En tanto, el diputado Isaac Mosquera, del Molirena y representante del circuito 5-1 (Darién), reconoció el papel crucial del Aeropuerto de Albrook en el traslado de emergencias médicas y suministros vitales hacia comunidades apartadas. Expresó además su solidaridad con la Coalición, subrayando que el aeropuerto cumple una función social, humanitaria y logística que no debe verse comprometida.

Finalmente, en la reunión también participaron representantes de los equipos de trabajo de los diputados Víctor Castillo, Orlando Carrasquilla y Carlos Saldaña, quienes manifestaron su interés en continuar el diálogo sobre este tema de alto impacto nacional.