Colombiano es retenido en Paso Canoas tras alerta de INTERPOL

Un ciudadano colombiano de 46 años, sospechoso dentro de una investigación penal extranjera, fue detectado por unidades del Servicio Nacional de Migración en el Puesto de Control de Paso Canoas, en Chiriquí, luego de que las verificaciones migratorias activaran una Notificación Azul de INTERPOL.

De acuerdo con la información proporcionada por Migración, el ciudadano es considerado una persona de interés o sospeoso dentro de una investigación penal extranjera relacionada con presuntos delitos de lesiones que causaron la muerte, homicidio o asesinato.

La institución también señaló que, según la alerta internacional, la investigación estaría relacionada con municiones, piezas de armas, armas de fuego, otras armas o explosivos.

El extranjero viajaba a bordo de un autobús de TICA BUS con destino a Costa Rica cuando las autoridades recibieron la alerta durante el proceso de verificación migratoria.

Tras realizar las coordinaciones y verificaciones correspondientes, el ciudadano fue trasladado al Centro de Detención Migratorio Masculino, donde continuará el procedimiento establecido por las autoridades competentes.