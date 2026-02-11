Nacionales

Colón cuenta con laboratorio de alta tecnología para el manejo del VIH

Colón cuenta con laboratorio de alta tecnología para el manejo del VIH
Redacción Web
11 de febrero de 2026

El Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en Colón, ha incorporado equipos de alta tecnología en su laboratorio, lo que permite realizar de manera local pruebas avanzadas de inmunoserología, como carga viral y conteo de CD4, según informó la Caja de Seguro Social.

Este nuevo laboratorio facilitará, mediante diversos exámenes, el monitoreo de la progresión de la infección y la evaluación de la eficacia del tratamiento antirretroviral. Asimismo, permitirá detectar tempranamente fallos terapéuticos o la evolución a etapa SIDA, ajustar oportunamente el tratamiento para prevenir enfermedades oportunistas y lograr una carga viral indetectable. Estos avances son esenciales para reducir el riesgo de transmisión y mejorar el manejo integral de los pacientes con VIH.

El espacio cuenta con aparatos de última generación, entre los que destacan: Pima y M-Pima: Para carga viral y CD4 y el Architect Plus, Alegría 2 y Sebia: Para pruebas inmunoserológicas y de química especial.

Anteriormente, estas pruebas se enviaban a la ciudad de Panamá, lo que generaba una espera de hasta 15 días para obtener los resultados. Actualmente, el laboratorio procesa entre 650 y 700 pruebas diarias, incluyendo hemogramas completos, químicas generales, orina, parasitología, VIH, VDRL y marcadores tumorales (CA 125, CA 19-9, CA 15-3), además de cortisol, entre otras.

Tags:
salud
|
Colón
|
VIH
|
Laboratorio
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR