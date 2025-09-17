Comunicadores y abogados lamentan la pérdida física de Alfonso Fraguela

El abogado y comunicador Alfonso Fraguela falleció ayer, 16 de septiembre, mientras presuntamente realizaba diligencias en un juzgado, según reportes preliminares, la causa habría sido un infarto.

Tras la noticia, el Colegio Nacional de Abogados lamentó el fallecimiento del abogado y periodista Fraguela, destacando que fue vicepresidente del CNA.

Fraguela era un frecuente usuario de redes sociales, donde compartía opiniones sobre temas de interés público. Su última publicación en la red X fue: “La rendición de cuentas de los Corredores es vital para fortalecer la confianza entre el gobierno y los gobernados. Esta figura condicionada a especie de perpetuidad resulta peligrosa, más cuando las cuentas no están muy claras”.