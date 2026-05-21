Comunidad universitaria de la Unachi pide renuncia de la rectora

Cada vez son más los grupos que exigen la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades administrativas, financieras y académicas.

Uno de los primeros grupos en pronunciarse fue la Asociación de Profesores de la Unachi (Apunachi), cuyos directivos solicitaron públicamente la separación inmediata de la máxima autoridad universitaria.

En un comunicado firmado por el presidente del gremio, Félix Estrada, y el secretario general, Siomy Wong Araúz, señalaron que “la rectora considere su renuncia inmediata al cargo. Es imperativo limpiar el nombre de la institución y permitir que la Unachi recupere la confianza de la sociedad panameña y de las autoridades fiscales”.

A esta solicitud también se sumó la Federación de Estudiantes Universitarios de la Unachi (Feunachi), que mediante una misiva pidió la salida de la rectora para garantizar la transparencia de las investigaciones y la estabilidad institucional. En el documento, los estudiantes indicaron que: “Esta medida es necesaria para proteger la imparcialidad de los procesos y devolver la tranquilidad institucional”.

El sector empresarial igualmente expresó preocupación por la situación que atraviesa la universidad. Rubén Martín Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), enfatizó que “el manejo de las universidades públicas, como cualquier institución del Estado, debe ser transparente, tiene que existir una continua rendición de cuentas”.

Castillo añadió que, si se realizan descuentos salariales a trabajadores de la institución, debe existir claridad sobre el destino de esos fondos y las razones por las cuales no habrían sido remitidos a sus acreedores.

Por otro lado, el diputado y presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, Jorge Bloise manifestó: “creo que la universidad, en estos momentos, amerita un cambio en la parte administrativa, ya que está muy cuestionada”.