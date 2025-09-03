Nacionales

Comunidades de Arraiján padecen por falta de agua

Potabilizadora Laguna Alta opera con fallas; comunidades exigen respuestas

ML | Planta potabilizadora Laguna Alta en Arraiján.
Gina Arias
03 de septiembre de 2025

En las últimas semanas, clientes de la empresa Aguas de Panamá (APSA), concesionaria de la planta potabilizadora Laguna Alta, la cual abastece de agua a diversas comunidades en el distrito de Arraiján, denuncian interrupciones constantes en el suministro.

Residentes de Colinas del Sol y Brisas del Sol revelaron a Metro Libre que todo el fin de semana pasado estuvieron sin agua potable, por lo que no descartan protestar frente a las instalaciones del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para presentar un reclamo. Los vecinos argumentan que la comunicación con APSA es nula y no reciben respuestas.

Según un comunicado de APSA, la interrupción más reciente se debió a la caída de un árbol, que paralizó el bombeo y la producción de agua potable, dejando sin servicio a Río Congo, Nuevo Emperador, Santa Clara, Juan Demóstenes Arosemena, Chapala, Vista Alegre, Vacamonte, Cerro Silvestre y Burunga.

APSA es propiedad de Seven Seas Water (SSW), una empresa global de tratamiento de aguas y aguas residuales, propiedad de Morgan Stanley Infrastructure Partners, con operaciones en Estados Unidos, el Caribe y América Latina.

Metro Libre intentó contactar a los representantes de las compañías APSA y SSW, sin obtener respuesta.

Según datos de Aguas de Panamá, Laguna Alta produce hasta 22 millones de galones de agua por día
1988
Se concedió la potalibilizadora de Laguna Alta a Aguas de Panamá S.A.
