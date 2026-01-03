Comunidades en la provincia de Los Santos, se capacitan con talleres de liderazgo ciudadano

En la comunidad de El Bongo, corregimiento de Los Olivos, en la provincia de Los Santos se desarrolló el Taller de Liderazgo Comunitario e Inducción de Organización de Base Comunitaria (OBC), dirigido a los comités de subcuencas, con el objetivo de fortalecer su organización, participación y formalización comunitaria, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Según MiAmbiente esta jornada formativa respondió a la necesidad de que los comités de subcuencas se constituyan como Organizaciones de Base Comunitaria, permitiéndoles ampliar su capacidad de gestión y articulación con las instituciones responsables del manejo y conservación de los recursos hídricos.

La entidad detalló que el taller fue organizado por la Sección de Hídrico, la Sección de Cultura Ambiental y el Comité de Cuencas del Río La Villa, beneficiando a comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos. Durante la actividad se abordaron temas relacionados con liderazgo comunitario, trabajo en equipo, participación ciudadana y los requisitos para la conformación legal y funcional de las OBC.

Asimismo resaltó que a la provincia de Los Santos le corresponde la conformación de cuatro Organizaciones de Base Comunitaria, integradas por los comités de la Subcuenca del Río Tebario, Quebrada Grande, la Microcuenca del Río Cacao y la Subcuenca del Río Estivaná.

Esta iniciativa busca empoderar a las comunidades, fortalecer la gobernanza local del agua y promover una gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, reconociendo el papel fundamental de las organizaciones comunitarias en la protección ambiental y el desarrollo territorial.