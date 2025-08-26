Concentran gestión en obras viales y lucha contra el narcotráfico en Colón

Durante la inauguración de la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2025, el presidente José Raúl Mulino reiteró su compromiso con la provincia de Colón, destacando una serie de obras e iniciativas de seguridad.

El mandatario mencionó varios proyectos clave para mejorar la infraestructura y la conectividad de la región. Entre ellos, resaltó la reconversión de la histórica Casa Wilcox, la integración del puerto de cruceros e importantes proyectos viales. Mulino se refirió a la carretera Randolph, las reparaciones de la deteriorada autopista y la rehabilitación de la vieja carretera de Colón, todas diseñadas, para dar más conectividad a la provincia.

Además, el presidente abordó el tema de la seguridad, un asunto prioritario para la provincia. “Tenemos que alejar a Colón del mal vivir”, afirmó, y anunció un “esfuerzo tremendo” para dotar a las fuerzas de seguridad con más personal, equipo y tecnología para combatir el narcotráfico, un “flagelo importante de combatir”. El mandatario reconoció las limitaciones existentes, pero subrayó la firmeza de su administración.

Fuerza de tarea conjunta contra el narcotráfico

En el mismo evento, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, dio más detalles sobre la estrategia para combatir el tráfico de drogas desde los puertos panameños. Anunció la creación de una fuerza de tarea conjunta que unirá a diversas entidades, incluyendo el Consejo de Seguridad, la AMP, ARAP, el Servicio Aeronaval, Aduanas, la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Ábrego explicó que esta fuerza se centrará en detener la modalidad conocida como “preñar los contenedores”, donde se ocultan drogas en cargamentos que transportan productos legítimos. Esta iniciativa busca intensificar la vigilancia y el control en los puertos del país.