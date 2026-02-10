Condenan a un hombre a 49 años de prisión por homicidio

Un Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, condenó a 49 años de prisión, a un ciudadano de 25 años, en calidad de autor por los delitos de homicidio doloso agravado y en grado de tentativa, confirmaron del Ministerio Público (MP).

Como pena accesoria se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas, por 10 años, luego de cumplida la pena principal.

Esta condena guarda relación con un hecho ocurrido el 13 de mayo de 2023, en Barrio Lindo, corregimiento de Santa Ana, cuando el sentenciado, en un lugar frecuentado por personas y sin mediar palabras le realizó detonaciones con arma fuego a las víctimas, acabando con la vida de uno de ellos y atentando contra la vida de los 2 menores de edad, recordaron del MP.