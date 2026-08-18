Confirman condena de 18 años para un hombre por violación a una menor de un año

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó una condena de 18 años de prisión contra un hombre por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de una menor de un año y 10 meses, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La defensa había solicitado la anulación de la sentencia, recurso al que se opuso la Fiscalía Regional de San Miguelito durante la audiencia de apelación.

El Tribunal rechazó la solicitud al considerar que no se acreditó un error de derecho en la valoración de las pruebas testimoniales.

La condena corresponde a hechos ocurridos los días 6 y 7 de febrero de 2023.

La PGN señaló que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales, en apego a la Constitución y la ley.