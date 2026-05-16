Congreso internacional debatirá legado de Bolívar

Especialistas, investigadores y académicos de distintos países participarán en el Congreso Internacional de Historia “200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá: Memoria Bolivariana y Geopolítica de las Américas”, que se realizará del 20 al 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de Panamá.

La jornada del jueves 21 de mayo tendrá como sede el Palacio Bolívar, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, donde se desarrollarán ponencias enfocadas en el legado político, diplomático e histórico del Congreso Anfictiónico convocado por el libertador Simón Bolívar en 1826.

Las actividades iniciarán con las palabras de bienvenida del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, seguidas de un bloque académico moderado por el doctor Félix Chirú Barrios, de la Universidad de Panamá.

Entre las exposiciones destaca la conferencia “Federar antes de consolidar: el Congreso Anfictiónico de Panamá y la paradoja poscolonial del multilateralismo kantiano”, presentada por el doctor Alejandro Pérez y Soto, de la Universidad Nacional de Colombia.

También participarán la doctora Marixa Lasso, del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá (CIHAC-AIP), y el doctor Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, quienes abordarán el legado de la anfictionía en el pensamiento de Justo Arosemena y su visión sobre una Liga Americana.

Otro de los temas será la influencia histórica del Congreso de Panamá en la diplomacia colombiana entre 1926 y 1946, análisis que estará a cargo del doctor Raúl Román Romero, del Instituto de Estudios Caribeños de la Universidad Nacional de Colombia.

Durante la segunda jornada académica, investigadores de la Sorbonne Université de Francia expondrán sobre la memoria bolivariana y la diplomacia cultural en torno al centenario del Congreso Anfictiónico, así como el rol de la delegación boliviana en esa conmemoración histórica.

El programa cerrará con la ponencia del doctor Félix Chirú Barrios titulada “Somos naciones y pueblos con historia”, enfocada en el sesquicentenario de 1976 y la permanencia del pensamiento integracionista en América Latina.