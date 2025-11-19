Consejo Directivo del Inadeh verifica avances de obras en Tocumen

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) realizó este miércoles un recorrido por las áreas donde avanzan las construcciones del Hotel Escuela y los Edificios 1 y 2 en Tocumen, parte del Plan de Transformación y Mejora Integral de la institución.

Durante la inspección, los integrantes del Consejo confirmaron que las obras se mantienen dentro del cronograma. Según informó la entidad, ya se completó “el vaciado de pilotes y pedestales en toda el área de construcción” y comenzó “el izaje de la estructura para las columnas”, lo que marca el inicio de la fase vertical del proyecto.

El Consejo, conformado por representantes del sector trabajador, la empresa privada y entidades del Estado, sostuvo un intercambio técnico con las empresas constructoras y los equipos responsables del proyecto para revisar el estado de las obras y próximos pasos.

La directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, señaló que estos trabajos tienen un impacto directo en la capacidad de la institución para mejorar su oferta de formación. “Estos proyectos no solo modernizan nuestra infraestructura, sino que representan una inversión en el desarrollo del talento humano del país”, afirmó.