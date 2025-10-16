Construirán alojamientos para estudiantes en la UTP

El presidente José Raúl Mulino anunció que los recursos que iban a ser utilizados para su proyecto de campaña, la “Ciudad Universitaria”, se invertirán en la construcción de alojamientos para estudiantes en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

“En coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá vamos a construir dormitorios accesibles para los estudiantes universitarios. Son dos iniciativas de alojamiento estudiantil que ampliarán la oferta de residencia para unos 830 estudiantes a nivel nacional. Un edificio amplio en el campus central de la UTP en la capital y seis edificios regionales en el interior del país”, manifestaron Mulino.

Explicó que “la obra en la capital que tendrá siete pisos y permitirá alojar a estudiantes provenientes de todo el país en instalaciones seguras y modernas, con espacios pensados para el estudio descanso y vida comunitaria”.

“Estos recursos saldrán de lo que se iba a utilizar en lo que propuse en campaña, la Ciudad Universitaria, esa ciudad será difícil de hacer por la falta de cooperación del rector de la Universidad de Panamá, no hubo manera”, expresó Mulino.