Contraloría no refrenda contratos de basura en San Miguelito por inconsistencias

Mediante un comunicado, la Contraloría General de la República reveló que no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, al identificarse “múltiples inconsistencias que impiden su viabilidad legal y administrativa”.

La entidad detalló que el primer inconveniente surge tras la Resolución que establece que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), asume el servicio de recolección en el sector a partir del 19 de enero de 2026, la celebración de nuevos contratos generaría una dualidad en la prestación del servicio, lo que hace jurídicamente inviable el refrendo de dichos contratos.

Adicionalmente, el análisis realizado por contraloría detectó incumplimientos técnicos y administrativos, entre ellos:

• Falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD para la prestación del servicio.

* Ausencia del permiso Sanitario de Operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública, requisito establecido en el numeral 2 del Artículo 8 del Decreto Ejecutivo No 176 de 27 de mayo de2019, indispensable para actividades que impactan directamente la salud pública.

* Inconsistencias contractuales, como la falta de claridad en la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago, que debían ajustarse a los términos de referencia.

* Inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, los cuales no cuentan con sustento legal ni presupuestario.

En materia de fiscalización, se verificó además que:

* No existe partida presupuestaria debidamente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia 2026 que respalde el contrato.

• No se aportó estudio de mercado ni análisis de precios que sustenta el precio de referencia del servicio.

• No se presentó un desglose técnico del costo por tonelada, debidamente firmado y sellado por el idóneo correspondiente.

La Contraloría General de la República afirmó que ningún contrato se refrenda si no cumple con los requisitos legales, técnicos y presupuestarios exigidos por Ley.