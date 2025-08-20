Nacionales

Contraloría ordena auditoría al Tribunal Electoral

Contraloría ordena auditoría al Tribunal Electoral
ML | Sede principal del Tribunal Electoral.
Redacción Web
20 de agosto de 2025

La Contraloría General de la República informó que, mediante la Resolución N.° 2677-2025/DINAG, del 19 de agosto de 2025, “se ha ordenado la realización de una auditoría al Tribunal Electoral”.

El propósito de la medida es “revisar cómo se administraron los bienes y fondos públicos entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, y determinar si fueron utilizados de manera correcta”.

De acuerdo con la entidad, la decisión “se basa en lo que establece la Constitución y la Ley, que otorgan a la Contraloría la responsabilidad de vigilar que los recursos del Estado se manejen con transparencia y de forma adecuada”.

Para cumplir con esta labor, se llevarán a cabo “todas las diligencias necesarias y se contará con la colaboración del personal del Tribunal Electoral”. Además, precisó que, “de ser necesario, se sumará más personal especializado para garantizar que el proceso de fiscalización avance sin contratiempos”.

Tags:
Tribunal Electoral
|
Contraloría
|
auditoría
|
auditoría al Tribunal Electoral
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR