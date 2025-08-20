Contraloría ordena auditoría al Tribunal Electoral

La Contraloría General de la República informó que, mediante la Resolución N.° 2677-2025/DINAG, del 19 de agosto de 2025, “se ha ordenado la realización de una auditoría al Tribunal Electoral”.

El propósito de la medida es “revisar cómo se administraron los bienes y fondos públicos entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, y determinar si fueron utilizados de manera correcta”.

De acuerdo con la entidad, la decisión “se basa en lo que establece la Constitución y la Ley, que otorgan a la Contraloría la responsabilidad de vigilar que los recursos del Estado se manejen con transparencia y de forma adecuada”.

Para cumplir con esta labor, se llevarán a cabo “todas las diligencias necesarias y se contará con la colaboración del personal del Tribunal Electoral”. Además, precisó que, “de ser necesario, se sumará más personal especializado para garantizar que el proceso de fiscalización avance sin contratiempos”.