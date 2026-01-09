Contraloría y AMUPA inician capacitaciones sobre manejo de fondos públicos

La Contraloría General de la República, en coordinación con la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), informó que inició las jornadas de capacitación a nivel nacional dirigidas a los gobiernos locales, con el objetivo de explicar el nuevo manual de uso y manejo de fondos y bienes públicos, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025.

La entidad señaló que esta iniciativa “busca fortalecer la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos, así como promover una gestión más eficiente y responsable de los recursos en los municipios del país”.

Al respecto, la presidenta de la AMUPA, Nadine González, destacó que “la fiscalización y la rendición de cuentas en los gobiernos locales son fundamentales para garantizar la transparencia, eficiencia y legalidad en la administración de los recursos públicos”. Ademas que “estamos de acuerdo con esta guía y hemos apoyado el proceso para que los municipios del país tengan pleno conocimiento de ella”.

Asimismo, González explicó que “este instrumento permitirá verificar el uso correcto de los fondos y asegurar que las inversiones se realicen en las áreas que realmente se requieren, lo que contribuirá a fortalecer la confianza ciudadana en la gestión municipal”.

Las jornadas de capacitación iniciaron el lunes 5 de enero en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, con la participación no solo de los alcaldes, sino también de sus equipos de trabajo, entre ellos tesoreros y contadores municipales, quienes cumplen un rol clave en la administración de los recursos públicos.