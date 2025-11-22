Conversatorio resalta el papel histórico de la mujer en la construcción de la identidad panameña

El Club Activo 20-30 participó en el conversatorio “El aporte de la mujer a la formación de la nacionalidad panameña”, un espacio dedicado a visibilizar el rol histórico, cultural y social de las mujeres en la construcción de la identidad nacional.

Durante el encuentro, las panelistas destacaron el aporte femenino en procesos clave del país, desde las luchas independentistas del siglo XIX hasta los movimientos sociales y políticos del siglo XX, resaltando figuras como Justa Arosemena, Clara González y Sara Sotillo, pioneras en la defensa de derechos civiles, educación y justicia social.

La catedrática Yolanda Marco Serra subrayó que “la historia oficial muchas veces ha invisibilizado el papel de las mujeres, pero su contribución ha sido determinante en la consolidación de la nación panameña”, y enfatizó que reconocerlas fortalece la memoria colectiva y el sentido de identidad nacional.

Por su parte, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, recordó que mujeres como María Ossa de Amador y miles más, anónimas, han sido protagonistas en la construcción del país, aunque su papel suele ser invisibilizado. Señaló la importancia de valorar “la esencia plural, resiliente y humana” de las mujeres en todas las áreas.

El conversatorio también abordó los retos actuales que enfrentan las mujeres en política, economía y cultura. La diputada Olga Paulette Thomas expresó la necesidad de defender los derechos de equidad de género, el respeto a una vida libre de violencia y la protección de niñas, niños y jóvenes para una sociedad más justa y segura.

El presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, destacó el liderazgo femenino como pilar del desarrollo nacional. Señaló que, desde la infancia, “las mujeres, en la figura de nuestra madre, nos forman en valores, que son las herramientas que nos ayudan durante el resto de nuestra vida para ser mejores ciudadanos”.

La actividad se desarrolló en el marco de las celebraciones del mes de la patria, organizada por la Comisión Nacional de pro-Valores Cívicos y Morales y el Club Activo 20-30. Al cierre, los participantes coincidieron en la importancia de incorporar la perspectiva de género en la enseñanza de la historia para que las nuevas generaciones reconozcan que la construcción de Panamá ha sido un esfuerzo colectivo en el que las mujeres han tenido, y continúan teniendo, un papel esencial.