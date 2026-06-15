Coordinación para enfrentar el problema

ML | El representante de 24 de Diciembre, Dorindo Vega, calificó como “pésima” la situación de la recolección de basura en los corregimientos del distrito capital.

“Hay que reconocer que muchas veces el ciudadano no tiene la disciplina de colocar la basura donde corresponde o de sacarla en el momento en que pasa la recolección”, expresó.

Vega recordó que la competencia de la recolección de basura recae en la Autoridad Nacional de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). No obstante, indicó que desde los gobiernos locales se ha planteado la posibilidad de que esta responsabilidad sea transferida a los municipios para facilitar una gestión más eficiente.