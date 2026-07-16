Correos Panamá alerta sobre mensajes y correos fraudulentos que buscan robar información personal

Correos y Telégrafos de Panamá (Cotel) advirtió este jueves, 16 de julio, sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes utilizan el nombre de la institución para enviar correos electrónicos y mensajes de texto (SMS) con el fin de obtener información personal de los usuarios o realizar cobros indebidos.

La entidad aclaró que “Correos Panamá no solicita pagos ni datos bancarios mediante enlaces enviados por SMS o correos electrónicos”, por lo que pidió a la población desconfiar de este tipo de comunicaciones.

Además, recomendó no hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos, verificar que cualquier comunicación provenga de los canales oficiales de la institución y eliminar y reportar los mensajes fraudulentos a través de sus redes sociales.

Cotel también recomendó no compartir información personal, bancaria o confidencial con terceros y mantenerse alerta para evitar ser víctima de este tipo de estafas.[6:47 p. m., 16/7/2026] Metro Libre: para que no salga dos veces -- como ya ha salido antesy ya le he dicho, como en otras ocasiones, que no hay problema