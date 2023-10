Cortizo asegura que no ha recibido la resolución que suspende discusión del contrato minero

El presidente de la República Laurentino Cortizo, durante su gira en la provincia de Coclé, se refirió a la suspensión de la discusión en primer debate, del proyecto de ley 1043 que establece el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá.

De acuerdo con el mandatario no ha recibido oficialmente la resolución. Espera que el lunes la secretaria general de la Asamblea Nacional la envíe.

“El Ejecutivo no ha recibido oficialmente a través de la secretaria general de la Asamblea resolución donde se suspende el primer debate y donde hay una serie de recomendaciones. No he leído porque no lo ha recibido el Ejecutivo el documento oficial”, destacó.

“Sé que dentro de las recomendaciones está el tema de eliminación del tema de expropiación, parece buen punto. El otro es circunscribir el área concesionada nada más en el área donde está el distrito. No he recibido nada oficial, esperamos que para el lunes nos manden el documento, pero es una suspensión”, manifestó Cortizo.

El presidente explicó el procedimiento a seguir sobre esta decisión.

“Nosotros el Ejecutivo tenemos que recibir de la Asamblea la resolución. Al recibir nosotros eso, el siguiente paso es llevarlo al Consejo de gabinete y que el Consejo apruebe que podamos retirar la resolución de suspensión para entonces sentarnos con la empresa en un proceso franco de ir revisando punto por punto producto de la consulta que en un momento se dijo que no es vinculante, pero en el gobierno del presidente Cortizo, que ha sido que escucha y que ha sido respetuoso, gobierno que no ha perseguido apersonas que se oponen a uno. Lo que queremos es hablar con la empresa e ir punto por punto para poder tener un contrato que pueda ser devuelto a la asamblea. Obviamente debe tener el visto bueno de Contraloría”, afirmó.