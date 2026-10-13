Costa Rica enviará misión médica de emergencia a Panamá

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció el envío de una misión médica de emergencia a Panamá para apoyar a dos hospitales que requieren recuperar su capacidad de atención a mujeres en posparto y recién nacidos.

Según informó la mandataria, la ayuda será enviada este martes, en respuesta a una solicitud oficial del Gobierno panameño.

La misión contará con dos módulos asistenciales, plantas eléctricas, sistemas de agua y saneamiento, además de médicos, personal de enfermería y especialistas en logística, con el respaldo de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Fernández Delgado explicó que el despliegue se realizará bajo los estándares internacionales para equipos médicos de emergencia establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, aseguró que el envío de este contingente no afectará la prestación de los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social en territorio costarricense.

“Panamá, reciban nuestro abrazo fraterno. Hoy necesitan apoyo solidario y Costa Rica responderá, como siempre, con capacidad y con el corazón”, expresó la presidenta.

La asistencia busca contribuir a la recuperación de la capacidad hospitalaria para atender a madres en el periodo posparto y a bebés recién nacidos, en medio de la situación de emergencia que enfrenta Panamá.