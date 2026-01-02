$!Crisis de la basura golpea a varios distritos del país

Los distritos de San Miguelito, en Panamá, La Chorrera y Chame, en Panamá Oeste y Macaracas en la provincia de Los Santos, figuran entre las zonas más afectadas por la deficiente recolección de basura.

La alcaldesa del distrito de San Miguelito, Irma Hernández, reconoció que la problemática no podrá resolverse de forma inmediata debido a la complejidad del sistema de recolección actual. No obstante, aseguró que su administración trabaja en la implementación de estrategias estructurales para mitigar el impacto que enfrenta la población.

Hernández señaló que uno de los principales factores de la crisis es el desempeño de la empresa concesionaria Revisalud S.A., a la que responsabilizó por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y la reducción de su operatividad, lo que ha dejado a varios sectores sin el servicio regular.

En tanto, en el distrito de La Chorrera, el alcalde Eloy Chong anunció la activación de un plan de emergencia para atender la acumulación de desechos, el cual contempla la movilización de cuadrillas de limpieza y equipos municipales, priorizando las áreas donde la basura se ha mantenido por más tiempo.

Sobre la situación a nivel nacional, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha señalado en entrevistas recientes que “durante décadas, las malas prácticas y la falta de capacidad para una adecuada gestión de los residuos se han normalizado, algo que calificó como inaceptable”. Navarro subrayó la necesidad de contar con sistemas eficientes de recolección, así como de fomentar una ciudadanía responsable con la disposición de los desechos.