CSS aclara situación sobre proceso penal a miembro de la Junta Directiva

Ante la existencia de un proceso penal en el que se vincula a un miembro de la actual Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, la institución emitió un comunicado en el aclara que se trata de una investigación por presunto peculado agravado, la cual “no es en perjuicio de esta Institución”.

“Se aclara a la ciudadanía que dicha situación es de carácter personal y no guarda relación alguna con las actuaciones, decisiones o funciones de la Caja de Seguro Social ni de su Junta Directiva como órgano colegiado, ni representa los valores y principios que rigen a esta entidad”, explica la nota.