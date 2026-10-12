CSS anuncia cierres y suspensión temporal de servicios de salud tras sismo

La Caja de Seguro Social (CSS) informó sobre el cierre temporal de varias instalaciones de salud y la suspensión parcial de servicios médicos en distintas provincias del país, tras las afectaciones registradas por el sismo. Las medidas buscan garantizar la seguridad de pacientes y colaboradores mientras se realizan las evaluaciones técnicas correspondientes.

Entre las instalaciones que permanecerán cerradas hasta nuevo aviso figuran la Policlínica Presidente Remón, en la ciudad de Panamá; el Centro de Atención, Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de Los Pozos, en Herrera; la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS) de Tonosí, en Los Santos; y la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré.

En las provincias de Herrera y Los Santos, la CSS suspendió la consulta externa durante el lunes y martes. Las citas programadas serán reprogramadas, mientras que los servicios de urgencias continuarán disponibles para atender a pacientes que requieran atención médica inmediata.

En Coclé, la suspensión de la consulta externa se aplicará el lunes en la Policlínica Dr. Manuel Paulino Ocaña, en Penonomé, y durante el lunes y martes en el Hospital Dr. Rafael Estévez, en Aguadulce. Ambas instalaciones mantendrán sus servicios de urgencias. En tanto, la Policlínica San Juan de Dios, en Natá; la Policlínica Especializada Dr. Manuel de Jesús Rojas, en Aguadulce; y el CAPPS de La Pintada operan con normalidad.

Por su parte, en Veraguas, la Policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez, en Santiago, y el Hospital Dr. Ezequiel Abadía, en Soná, ofrecerán atención parcial mientras continúan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de sus instalaciones.

La institución también anunció la suspensión de las cirugías electivas programadas para el lunes y martes en el Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero y el Hospital de Chepo. Los pacientes afectados serán contactados para coordinar nuevas fechas para sus procedimientos.

En el resto del país, las unidades ejecutoras de Panamá Metro, Panamá Oeste, Panamá Este, Bocas del Toro, Chiriquí y Colón mantienen sus servicios, con excepción de las medidas específicas anunciadas. Además, las agencias de Santiago y Boquete permanecerán sin atención.

La CSS exhortó a la población a utilizar responsablemente los servicios de salud y acudir a urgencias únicamente cuando exista una necesidad médica inmediata, con el objetivo de evitar la saturación y garantizar atención oportuna a quienes más lo necesitan.

La entidad indicó que comunicará oportunamente la reanudación de los servicios a través de sus canales oficiales y reiteró que la seguridad de los pacientes y del personal de salud es la prioridad durante esta contingencia.