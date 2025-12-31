CSS anuncia convocatoria para 15 especialidades médicas a nivel nacional

Este miércoles, 31 de diciembre, la Caja de Seguro Social (CSS) anunció una nueva convocatoria para la contratación de 15 médicos especialistas en diversas áreas de la medicina.

La convocatoria, gestionada a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (DENSYPS), está dirigida a especialistas interesados en laborar a tiempo completo o medio tiempo, principalmente, en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, Chiriquí, anunciaron de la CSS.

Se incluyen las siguientes especialidades:

- Oftalmología

- Endocrinología

- Neumología

- Radiología y Radiología Intervencionista

- Cardiología

- Reumatología

- Urología

- Cirugía Vascular

- Gastroenterología

- Medicina Crítica

- Anestesiología- Ginecología y Obstetricia

- Pediatría

- Medicina Interna

Convocatoria para médicos especialistas

De la entidad de salud, detallaron que los interesados deben presentarse en las oficinas de la DENSYPS, ubicadas en el cuarto piso del edificio 519 de la CSS en Clayton, con los siguientes documentos:

- Diploma universitario

- Idoneidad emitida por el Consejo Técnico

- Hoja de vida

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m., a 3:00 p.m.