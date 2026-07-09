CSS: Atención al público continúa con normalidad en oficinas en Colón

Las oficinas administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS), ubicadas en Plaza Millennium, provincia de Colón, permanecen abiertas y operando con normalidad.

Durante la mañana de hoy se registró una suspensión temporal de labores por parte de un grupo de funcionarios; no obstante, la atención al público y las actividades administrativas continúan desarrollándose con normalidad, según afirmaron en un comunicado emitido por la entidad.

La Caja de Seguro Social señaló que continuará concentrando sus esfuerzos en la ejecución de obras, la modernización de los servicios y la entrega de resultados concretos a la población.