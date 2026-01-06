CSS: Compras estratégicas de medicamentos logran ahorro récord de B/. 37.4 millones

Un ahorro histórico de B/. 37.4 millones en la compra de medicamentos, alcanzó la Caja de Seguro Social (CSS), como resultado de las decisiones estratégicas impulsadas por las autoridades gubernamentales, destacaron de la entidad de salud.

Detallaron de la CSS, que “el equipo de gestión técnico y operativo de la institución realizó exitosamente tres actos de compra que incluyeron medicamentos regulares, crónicos e intrahospitalarios, reduciendo el costo estimado inicial de B/. 229.8 millones a una adjudicación final de B/. 192.4 millones, consolidando uno de los ahorros más significativos en la historia reciente del sector salud”.

Este proceso fue posible gracias a la aplicación del Decreto Ejecutivo 12 del 25 de junio de 2025, que promueve economías de escala, fortalece la competencia, garantiza elevados estándares de calidad y establece mecanismos de reconocimiento automático del registro sanitario de medicamentos fabricados y aprobados en países con autoridades reguladoras reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (WLA).

Dino Mon, director general de la CSS, dijo que: “Estos ahorros serán reinvertidos en la regularización y modernización del sistema de citas médicas reduciendo al mínimo la mora en este renglón para este 2026, incorporando personal y telemedicina como complemento necesario, la optimización de procesos y el desarrollo de una plataforma tecnológica más eficiente y accesible, así como en desarrollos médico-científicos orientados a medir la efectividad de medicamentos de uso prolongado en pacientes con enfermedades crónicas”.

Las adquisiciones contemplaron renglones esenciales para el tratamiento del VIH, enfermedades crónicas y degenerativas, así como otros medicamentos de alta demanda, beneficiando directamente a miles de pacientes en todo el país y asegurando la continuidad de tratamientos fundamentales.