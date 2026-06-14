CSS realizó jornada de Cataratón para pacientes en Aguadulce

La Caja de Seguro Social (CSS) realizó este fin de semana la segunda jornada de Cataratón en el Hospital Regional Rafael Estévez de Aguadulce, una iniciativa que permitirá devolver o mejorar la visión de 40 pacientes mediante cirugías especializadas de cataratas.

Las intervenciones son realizadas por oftalmólogos de distintas regiones del país, con el apoyo de anestesiólogos de las provincias centrales, quienes trabajan de manera coordinada para atender a los beneficiarios seleccionados para esta jornada.

De acuerdo con la CSS, las cirugías comenzaron con éxito y continuarán durante el fin de semana gracias al esfuerzo conjunto del personal de salud, el respaldo del Ministerio de Salud (MINSA) y la colaboración del Club de Leones, que también ha facilitado la atención de pacientes que no cuentan con seguro social.

La entidad destacó que estas intervenciones representan una oportunidad para mejorar significativamente la calidad de vida de las personas afectadas por cataratas, una condición que puede limitar la visión y las actividades diarias.

Además, la CSS informó que evalúa la realización de nuevas jornadas para beneficiar a otros pacientes que no pudieron ser operados en esta ocasión debido a condiciones médicas que requieren estabilización previa antes de someterse al procedimiento quirúrgico.