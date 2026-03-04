CSS reporta 250 pacientes en espera de trasplante renal y reitera llamado a la donación

Actualmente, alrededor de 250 pacientes están lista de espera para un trasplante de riñón, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS) e instaron “a la solidaridad ciudadana” para aumentar la donación de órganos en Panamá.

La institución reiteró la importancia de fortalecer la cultura de donación, especialmente para reducir la lista de pacientes renales.

El Dr. Régulo Valdés, coordinador nacional de Trasplantes de la CSS, explicó que “la necesidad de órganos continúa en aumento, principalmente debido a la enfermedad renal crónica, que afecta a más del 10 % de la población. Actualmente, más de 3,000 pacientes reciben tratamiento de diálisis, muchos de los cuales podrían mejorar su calidad de vida mediante un trasplante”.

Según el especialista, en la CSS se mantienen activos todos los programas de trasplante, excepto el cardíaco. Hasta la fecha, se han realizado aproximadamente 1,022 trasplantes renales, que representan más del 90% de este tipo de procedimientos dentro de la institución.

Agregaron que, la mayoría de estas intervenciones se realizan en la Ciudad de la Salud, complejo hospitalario creado para centralizar cirugías de alta complejidad.

Actualmente, el Sistema Nacional de Trasplantes opera de manera integrada entre la CSS y el Ministerio de Salud, con apoyo de hospitales privados, aunque la mayoría de los procedimientos se realizan dentro del sistema público, indicaron de la entidad de salud.

¿Cómo donar?

Para convertirse en donante de órganos y tejidos se requiere:

* Ser mayor de edad

* Tener buena salud física y mental

* Expresar su voluntad de donar al tramitar la cédula o licencia de conducir

* Completar el formulario en la Coordinación de Trasplante o realizar una declaración jurada.