CSS reporta sobre incidencia eléctrica en la Policlínica Hugo Spadafora

El servicio de la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, en la provincia de Colón, se vio afectad por una variación intermitente de voltaje externo que se prolongó por aproximadamente una hora, explicó la Caja de Seguro Social (CSS).

“A pesar de esta situación fortuita y ajena al control de la CSS, el Centro de Atención Integral para Pacientes Renales (CAIPAR) y la Coordinación Administrativa Provincial mantuvieron sus servicios con total normalidad”, informó la entidad.

El comunicado agrega que, una vez registrado el incidente, las autoridades médicas realizaron un desalojo temporal y ordenado de las instalaciones, debido a los riesgos que representa mantener población en áreas sin iluminación.

“La empresa proveedora del servicio eléctrico ya restableció el suministro en el área, por lo que la atención en la policlínica se brinda actualmente con normalidad”, recalcaron.