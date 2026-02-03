CSS y MiAmbiente capacitan a colaboradores en educación ambiental en Veraguas

La Caja de Seguro Social (CSS), en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Veraguas, capacitó a 16 colaboradores en educación ambiental, con el objetivo de fortalecer sus competencias y promover una cultura de responsabilidad ecológica dentro de la institución.

Yanaris Jaramillo, educadora de Salud y Seguridad Ocupacional (SySO), explicó que estas jornadas formativas buscan que los funcionarios se conviertan en agentes de cambio, integrando la conservación del entorno con la prevención de riesgos laborales. Esta iniciativa contribuye a generar ambientes de trabajo más seguros y con mayor conciencia sobre el impacto ambiental.

Las capacitaciones se desarrollan como parte de las actividades administrativas de los días viernes y se ejecutan de manera continua. Para el año 2025 se han programado 25 jornadas, con la misma proyección para el 2026.

Por su parte, el licenciado Juvenal Batista, especialista de MiAmbiente, detalló que los talleres abordan temas como el cambio climático, el efecto invernadero y la gestión sostenible de los recursos naturales, destacando que el cuidado del ambiente es fundamental también para el sector salud. Asimismo, subrayó que la educación ambiental promueve hábitos responsables, como el ahorro de agua y energía desde el hogar, fomentando la conciencia ambiental en las futuras generaciones.

Con estas acciones, la Caja de Seguro Social reafirma su compromiso con la salud y seguridad de los trabajadores panameños, impulsando una formación integral que combina el desarrollo profesional con la responsabilidad ambiental.