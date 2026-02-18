$!Cumbre de Trump: Seguridad y geopolítica

La convocatoria realizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al mandatario panameño José Raúl Mulino, a una reunión de jefes de Estado latinoamericanos, el próximo 7 de marzo en la ciudad de Miami, crea una alta expectativa en materia de geopolítica y seguridad.

El politólogo Adolfo Linares resalta la importancia que, en materia comercial y de seguridad, tiene esta reunión para el país: “No veo nada de malo en que el presidente Mulino vaya a la cumbre que ha llamado el presidente Trump; al contrario. Para empezar, está llamando a presidentes de Latinoamérica y Panamá es parte de este sector. Segundo, Estados Unidos es nuestro mayor aliado y socio comercial, y Panamá tiene una relación histórica con ellos. Además, tengo entendido que se van a tratar temas geopolíticos y de seguridad; siendo nuestro principal aliado, no veo razón para no ir, a menos que Panamá pretenda alinearse al socialismo que está en decadencia”.

Otros especialistas creen que la reunión es parte de la política internacional del mandatario norteamericano.

“Esta es apenas la primera etapa con los aliados más próximos a los intereses geopolíticos y comerciales de EUA. Más trabajo representará convencer a países como Brasil, México, Perú, Chile y Colombia, tres de ellos con gobiernos de la izquierda democrática”, manifestó el analista Ebrahim Asvat.

En este sentido, el internacionalista Adolfo Leyva explica que esta cumbre es una manera de acercarse a los aliados: “Creo que quiere asegurarse de que tiene un aliado en su política exterior. Los quiere conocer mejor y que se defina más claramente una relación cercana y correcta hacia los Estados Unidos”.