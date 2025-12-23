¿De quién es la responsabilidad civil tras el incidente en desfile?

La responsabilidad civil de lo ocurrido durante el desfile de Navidad, el domingo 21 de diciembre, en San Miguelito, recae sobre el organizador del evento, es decir, la Alcaldía de San Miguelito, declaró Iván Cheribin, representante del corregimiento de Rufina Alfaro y presidente del Concejo Municipal de San Miguelito.

“El organizador del evento es el responsable”, manifestó en entrevista a Radio Panamá.

Por su parte, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) hizo un llamado a la prevención en este tipo de eventos; indicaron que los vehículos que se utilizan para este tipo de show deben tener revisión previa. El teniente Caleb Rodríguez, subdirector de la Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), recomendó que “al asistir a lugares de espectáculo público se deben marcar las rutas de evacuación más cercanas y los puntos de encuentro. Eso agiliza el tema de evacuación segura”. Además, Rodríguez agregó que “dentro de los requisitos prioritarios para estos vehículos que son utilizados en desfiles, es tener los autos en buen estado mecánico. Tener un personal idóneo que certifique que el carro puede realizar este tipo de maniobras”.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández dijo que, “la Alcaldía de San Miguelito está colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.

Estado de los heridos

“Me he asegurado de visitar y mantenerme al tanto del estado de las personas afectadas la noche de hoy, tras el incidente ocurrido al final del desfile con un vehículo que perdió el control. Gracias a Dios, todos se encuentran estables”, posteó Hernández en su cuenta de X. Las autoridades de salud informaron ayer que 15 personas, entre ellas menores de edad y adultos, fueron atendidas. De acuerdo con el reporte, todos los afectados se mantienen estables y ninguno ha requerido hospitalización.